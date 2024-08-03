Бурков Никита Фомин
Место рождения
Дата рождения15.09.1812
Дата смерти26.06.1849
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1812
Отец: Бурков Фома Иванов
Бракосочетание
23.05.1833
Рождение ребёнка
08.05.1843
Сын: Бурков Егор Никитин
Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
09.12.1846
Дочь: Буркова Лукия Никитина
Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
23.03.1849
Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова
Смерть
26.06.1849
Умер в 35 лет от чахотки