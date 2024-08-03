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Бурков Никита Фомин

Место рождения

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.09.1812

Дата смерти

26.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1812

Отец: Бурков Фома Иванов

Мать: Буркова Наталия Васильева

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.05.1833

Жена: Буркова Татьяна Евдокимова

Рождение ребёнка
08.05.1843

Сын: Бурков Егор Никитин

Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.12.1846

Дочь: Буркова Лукия Никитина

Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова

Рождение ребёнка
23.03.1849

Сын: Бурков Кирилл Никитов

Мать ребёнка: Буркова Татьяна Евдокимова

Смерть
26.06.1849
Умер в 35 лет от чахотки

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