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Лукина Анна Яковлена

Место рождения

Афанасовская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718 ст.

Отец: Яков Иванович

Мать: не указана

Афанасовская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Федор Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Дочь: Устина Федоровна

Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Сын: Лукин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Лукин Данил Федорович

Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: (Лукина) Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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