Лукина Анна Яковлена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718 ст.
Отец: Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Дочь: Устина Федоровна
Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: (Лукина) Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Лукин Федор Логинович
Смерть
Неизвестно