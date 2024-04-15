Пархоменко Владимир
Место рождения
Дата рождения12.07.1897 ст.
Дата смерти20.07.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897 ст.
Мать: Евдокия Касьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-L?i=152&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.07.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
20.07.1897 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-1?i=182&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.07.1897 ст.
на отведенном кладбище