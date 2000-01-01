Цыбаков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984
Отец: Цыбаков Николай Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзлякова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбакова Рианна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбаков Ричард Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбакова Радмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана