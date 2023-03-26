Чупина Татьяна Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.
Дочь: Чупина Агрипина Зиновьева
Отец ребёнка: Чупин Зеновий Федоров
Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 178. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно