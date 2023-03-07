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Чупин Зеновий Федоров

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Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.12.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1860 ст.

Отец: Чупин Федор Остафьев

Мать: Чупина Софья Харитонова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 24 оборот
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.

Дочь: Чупина Агрипина Зиновьева

Мать ребёнка: Чупина Татьяна Антипова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 178. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Татьяна Антипова

Смерть
Неизвестно
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