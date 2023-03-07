Чупин Зеновий Федоров
Место рождения
Дата рождения18.12.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1860 ст.
Отец: Чупин Федор Остафьев
Мать: Чупина Софья Харитонова
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 24 оборот
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.
Дочь: Чупина Агрипина Зиновьева
Мать ребёнка: Чупина Татьяна Антипова
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 178. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Татьяна Антипова
Смерть
Неизвестно