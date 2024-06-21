Губжева (Пшиготыжева) Фатима Хусеновна 1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Пшиготыжева) Фатима Хусеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Хасанбий Чифович

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Губжева Ульзана Хасанбиевна

Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Губжева Диана Хасанбиевна

Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1997

Сын: Губжев Кантемир Хасанбиевич

Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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