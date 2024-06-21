Губжева (Пшиготыжева) Фатима Хусеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Губжева Ульзана Хасанбиевна
Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Губжева Диана Хасанбиевна
Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович
Рождение ребёнка
1997
Сын: Губжев Кантемир Хасанбиевич
Отец ребёнка: Губжев Хасанбий Чифович