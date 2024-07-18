Nürnberger Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Anton Joseph

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Nürenberger Anna Catharina

Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Nürenberger Agnesia

Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph

Рождение ребёнка
1853

Сын: Nürenberger Heinrich

Отец ребёнка: Nürnberger Anton Joseph

Смерть
Неизвестно

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