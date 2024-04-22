Старостина (Кабанова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаростина (Кабанова) Анна Ивановна

Старостина (Кабанова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанов Иван Евтихиевич (Евсеевич, Евстафьевич, Ефтеевич)

Мать: Кабанова (Наумова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Владимир

Рождение ребёнка
12.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Владимир

Рождение ребёнка
12.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.