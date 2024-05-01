Фролова Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1952
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1971
Сын: Фролов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Виктор