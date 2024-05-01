Фролова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Людмила Николаевна

Фролова Людмила Николаевна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

03.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1952

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Фролов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1971

Сын: Фролов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Виктор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.