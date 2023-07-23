Горемыкин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Минаев Кондратий Яковлевич
Иван Иванович Горемыкин - пасынок Кондратия Яковлевича Минаева.
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
04.11.1863
Дочь: Горемыкина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Между ?.01.1866 и ?.06.1866
Дочь: Горемыкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна
Запись внесена по указу Воронежской Духовной Консистории от 23.12.1884 № 7854.
Рождение ребёнка
05.04.1866
Дочь: Горемыкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
03.01.1869
Дочь: Горемыкина Домна Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
24.04.1871
Дочь: Горемыкина Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна
Смерть
Неизвестно