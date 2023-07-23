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Горемыкин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Минаев Кондратий Яковлевич

Мать: не указана

Иван Иванович Горемыкин - пасынок Кондратия Яковлевича Минаева.
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Горемыкина Мария Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1863

Дочь: Горемыкина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между ?.01.1866 и ?.06.1866

Дочь: Горемыкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна

Запись внесена по указу Воронежской Духовной Консистории от 23.12.1884 № 7854.
Рождение ребёнка
05.04.1866

Дочь: Горемыкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1869

Дочь: Горемыкина Домна Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1871

Дочь: Горемыкина Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Мария Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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