Казармушкина Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1941
Дата смерти17.11.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1941
Отец: Казармушкин Алексей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1958
Сын: Баяндин Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Баяндин Леонид Фатеевич
Рождение ребёнка
01.02.1963
Дочь: Баяндина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Баяндин Леонид Фатеевич
Смерть
17.11.2016
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область