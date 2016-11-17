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Казармушкина Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1941

Дата смерти

17.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1941

Отец: Казармушкин Алексей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Леонид Фатеевич

Рождение ребёнка
05.05.1958

Сын: Баяндин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Баяндин Леонид Фатеевич

Рождение ребёнка
01.02.1963

Дочь: Баяндина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Баяндин Леонид Фатеевич

Смерть
17.11.2016
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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