Лутошкин Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947
Рождение ребёнка
14.01.1970
Дочь: Лутошкина Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Лутошкина Зиноида Сергеевна
Рождение ребёнка
24.11.1977
Дочь: Носырева Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Лутошкина Зиноида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Висагинас, Visagino savivaldybė, Utenos apskritis