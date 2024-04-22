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Лутошкин Валерий Александрович

Место рождения

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

10.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1970

Дочь: Лутошкина Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Лутошкина Зиноида Сергеевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1977

Дочь: Носырева Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Лутошкина Зиноида Сергеевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лутошкина Зиноида Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Висагинас, Visagino savivaldybė, Utenos apskritis
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