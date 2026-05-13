Лутошкина (Смирнова) Зиноида Сергеевна 07.06.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Лутошкина (Смирнова) Зиноида Сергеевна

Автор
ЕС
Соколова Е.

женский, родилась 07.06.1948, Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Отец
Смирнов Сергей Михайлович01.07.1910 г.р.
Мать
Смирнова (Разумова) Елена Александровна03.06.1910 г.р.
Супруги
Лутошкин Валерий Александрович10.04.1947 г.р.
Дети
Лутошкина (Лутошкина) Светлана Валерьевна14.01.1970 г.р.
Носырева (Лутошкина) Мария Валерьевна24.11.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1948

Отец: Смирнов Сергей Михайлович

Мать: Смирнова (Разумова) Елена Александровна

Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Место жительства
Неизвестно
Висагинас, Visagino savivaldybė, Utenos apskritis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутошкин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
14.01.1970

Дочь: Лутошкина (Лутошкина) Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Лутошкин Валерий Александрович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Рождение ребёнка
24.11.1977

Дочь: Носырева (Лутошкина) Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Лутошкин Валерий Александрович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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