Лутошкина (Смирнова) Зиноида Сергеевна
женский, родилась 07.06.1948, Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
ОтецСмирнов Сергей Михайлович01.07.1910 г.р.
МатьСмирнова (Разумова) Елена Александровна03.06.1910 г.р.
Супруги
Лутошкин Валерий Александрович10.04.1947 г.р.
Дети
Лутошкина (Лутошкина) Светлана Валерьевна14.01.1970 г.р.
Носырева (Лутошкина) Мария Валерьевна24.11.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1948
Чиркуша, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
Неизвестно
Висагинас, Visagino savivaldybė, Utenos apskritis
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1970
Дочь: Лутошкина (Лутошкина) Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Лутошкин Валерий Александрович
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1977
Дочь: Носырева (Лутошкина) Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Лутошкин Валерий Александрович
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область