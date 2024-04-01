Дурдин Михаил Казак Ст. Ганькиной Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дурдин Андрей Казак Р. Ганькина Иванов
Мать: 1 Жена
Рождение ребёнка
17.05.1847
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Стефанида Михайлова
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурдин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурдина София Артемьева
Смерть
Неизвестно