Дурдин Михаил Казак Ст. Ганькиной Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурдин Михаил Казак Ст. Ганькиной Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурдин Андрей Казак Р. Ганькина Иванов

Мать: 1 Жена

Рождение ребёнка
17.05.1847

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Дурдин Максим Михайлов

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Дурдина София Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурдина София Артемьева

Смерть
Неизвестно
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