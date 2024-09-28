Дементьев-Дмитриев-Лобашев (Иванов) Андрей Маркелович
Место рождения
Дата рождения28.11.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1853 ст.
Бракосочетание
22.10.1872 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.
Дочь: Иванова-Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Маркелова) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Софья Анисимовна
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.
Дочь: Иванова-Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Маркелова) Неонила Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Софья Анисимовна
Смерть
Неизвестно