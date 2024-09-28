Дементьев-Дмитриев-Лобашев (Иванов) Андрей Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев-Дмитриев-Лобашев (Иванов) Андрей Маркелович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.11.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1853 ст.

Отец: Дмитриев (Дементьев) Марка (Маркел) Иванович

Мать: Исидорова Мария Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1872 ст.

Жена: Михайлова Софья Анисимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.

Дочь: Иванова-Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Маркелова) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Софья Анисимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.

Дочь: Иванова-Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Маркелова) Неонила Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Софья Анисимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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