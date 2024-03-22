Михей Изотов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти08.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1860
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пётр Михеев
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Ксения Михеева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Михеева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
1874
Сын: Епифаний Михеев
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Смерть
08.10.1884
Причина смерти: от излишнего употребления горячих напитков