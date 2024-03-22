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Михей Изотов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

08.10.1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1860

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пётр Михеев

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Ксения Михеева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Михеева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Епифаний Михеев

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Смерть
08.10.1884
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего употребления горячих напитков
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