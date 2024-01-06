Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елисавета Естефеева

Отец ребёнка: Евтефей Филатов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Естефеев

Отец ребёнка: Евтефей Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Арсений Естефеев

Отец ребёнка: Евтефей Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никанор Естефеев

Отец ребёнка: Евтефей Филатов

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтефей Филатов

Смерть
Неизвестно
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