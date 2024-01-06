Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елисавета Естефеева
Отец ребёнка: Евтефей Филатов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Естефеев
Отец ребёнка: Евтефей Филатов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Арсений Естефеев
Отец ребёнка: Евтефей Филатов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никанор Естефеев
Отец ребёнка: Евтефей Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтефей Филатов
Смерть
Неизвестно