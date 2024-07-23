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Рукосуева Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Филипп Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анисья Филипповна

Отец ребёнка: Рукосуев Филипп Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рукосуев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Рукосуев Филипп Семёнович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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