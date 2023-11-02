Пузыня Викентий Ефремович
Место рождения
Дата рождения10.11.1885 ст.
Дата смерти14.03.1961
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1885 ст.
Отец: Пузыня Ефрем Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1927
Сын: Пузыня Николай Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1929
Сын: Пузыня Геннадий Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.03.1961
Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область