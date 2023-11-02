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Пузыня Викентий Ефремович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.11.1885 ст.

Дата смерти

14.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1885 ст.

Отец: Пузыня Ефрем Михайлович

Мать: Пузыня Матрёна Самсоновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Пузыня Николай Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1929

Сын: Пузыня Геннадий Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
14.03.1961
Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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