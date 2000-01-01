Лейла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Газмутинов Ясир

Мать: Фарида

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