Котенко (Масковая) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
по невесте поручитель Котенко Иван Григорьевич | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-F?i=680&cc=3511744&cat=1008... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-X?i=841&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.
Дочь: Наталия Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3P-G?i=902&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно