Котенко (Масковая) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Масковая) Надежда Алексеевна

Место рождения

Мужица, Кульбакинская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Мужица, Кульбакинская волость, Рыльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Муж: Котенко Степан Петрович

Николаевка, Сумська область
по невесте поручитель Котенко Иван Григорьевич | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-F?i=680&cc=3511744&cat=1008... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1906 ст.

Сын: Котенко Федор Степанович

Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-X?i=841&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.

Дочь: Наталия Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Котенко Степан Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3P-G?i=902&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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