деревня Мужица, деревня Мужица, Кульбакинская волость, Рыльский уезд (на 1892) — Familio

Мужица

Кульбакинская волость, Рыльский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1936Мужица, д. вл.при рч. Мужице.4318147550577

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Кульбакинская волость
856. Мужица, деревня бывшая владельческая, при речке Мужице, дворов 181, жителей 1303, 15 ветряных мельниц

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Кульбакинская волость
Мужицы деревня47822832Земского начальника: 4. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 13.
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