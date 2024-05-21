(Косягина) Пелагея Герасимова
Место рождения
Дата рождения27.09.1885 ст.
Дата смерти08.02.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885 ст.
Запись №11 Крестьянин деревни Якшина Герасим Иванов и законная жена его Евдокия Феодотова; оба православного исповедания
Крещение
28.09.1885 ст.
Дмитриевская церковь, г. Руза
Восприемниками были: деревни Якшина крестьянин Иван Иванов и воспитанница Московского Императорского Воспитательного Дома Вера Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Сергий Сокольски... Показать все
Смерть
08.02.1886 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
10.02.1886 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза