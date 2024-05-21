(Косягина) Пелагея Герасимова 27.09.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Косягина) Пелагея Герасимова

Место рождения

Якшино, Горбовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

27.09.1885 ст.

Дата смерти

08.02.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885 ст.

Отец: Косягин Герасим Иванович

Мать: Косягина Евдокия Федотовна

Якшино, Горбовская волость, Рузский уезд
Запись №11 Крестьянин деревни Якшина Герасим Иванов и законная жена его Евдокия Феодотова; оба православного исповедания
Крещение
28.09.1885 ст.
Дмитриевская церковь, г. Руза
Восприемниками были: деревни Якшина крестьянин Иван Иванов и воспитанница Московского Императорского Воспитательного Дома Вера Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Сергий Сокольски... Показать все
Смерть
08.02.1886 ст.
Якшино, Горбовская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от колик
Похороны
10.02.1886 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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