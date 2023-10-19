Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Эдельштейн Виталий Борисович
Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1997