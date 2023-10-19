Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна

Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Эдельштейн Виталий Борисович

Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдельштейн Борис Витальевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close