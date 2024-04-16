Ломовкина Галина Скргеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовкина Галина Скргеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959

Отец: Бутуев Сергей

Мать: Бутуева Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломовкин Николай Федорович

Рождение ребёнка
30.09.1979

Сын: Ломовкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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