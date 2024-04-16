Ломовкина Галина Скргеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959
Отец: Бутуев Сергей
Мать: Бутуева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломовкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
30.09.1979
Сын: Ломовкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан