Зуев Андрей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Андрей Прохорович

Зуев Андрей Прохорович

avatar

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: Зуев Прохор Ананьев

Мать: Зуева Матрена Георгиева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
18.08.1913
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Между 1941 и 1943
из госпиталя 5778 на з-д "Красный химик"
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close