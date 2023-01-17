Зуев Андрей Прохорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
Отец: Зуев Прохор Ананьев
Мать: Зуева Матрена Георгиева
Крещение
18.08.1913
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Между 1941 и 1943
из госпиталя 5778 на з-д "Красный химик"
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно