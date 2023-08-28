Баева (Яковлева) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Яковлева) Елена Васильева

Место рождения

Сновская, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Яковлев Василий

Мать: не указана

Сновская, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1905

Муж: Баев Феофилакт Даниилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Баев Иван Филатов

Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Баев Александр Филатов

Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Баев Василий Филатов

Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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