Баева (Яковлева) Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Яковлев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Баев Иван Филатов
Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов
Рождение ребёнка
25.08.1912
Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Баев Василий Филатов
Отец ребёнка: Баев Феофилакт Даниилов
Смерть
Неизвестно