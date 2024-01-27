Бучнева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Дарья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Ермолаевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Ермолаевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
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