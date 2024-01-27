Бучнева Дарья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Ермолаевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бучнев Buchnoff Алексей Ермолаевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно