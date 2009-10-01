Шаров Савелий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Савелий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2009

Пол

Мужской

Отец

2002 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2009

Отец: Данила Дмитриевич

Мать: не указана

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