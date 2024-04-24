Ворончихин Андриан Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Андриан Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворончихина Анна Павловна

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.11.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Дебы, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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