Ворончихин Андриан Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворончихина Анна Павловна
Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.11.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Дебы, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно