Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 или 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 или 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Филипов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Татьяна Демидова
Отец ребёнка: Демид Филипов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 или 1806 ст.
Сын: Семен Демидов
Отец ребёнка: Демид Филипов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Прасковья Демидова
Отец ребёнка: Демид Филипов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1813 или 1815 ст.
Дочь: Лукерья Демидова
Отец ребёнка: Демид Филипов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии