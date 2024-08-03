Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 или 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 или 1784 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 или 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Филипов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Татьяна Демидова

Отец ребёнка: Демид Филипов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 или 1806 ст.

Сын: Семен Демидов

Отец ребёнка: Демид Филипов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Прасковья Демидова

Отец ребёнка: Демид Филипов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1813 или 1815 ст.

Дочь: Лукерья Демидова

Отец ребёнка: Демид Филипов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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