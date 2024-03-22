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Фекла Иванова

Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
08.11.1854 ст.

Муж: Пыриков Устин Андреев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1858 ст.

Дочь: Мария Устинова

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1859 ст.

Дочь: Неонила Устинова

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Екатерина Устинова

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.

Дочь: Мария Устинова

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.

Дочь: Евдокия Устинова

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.04.1870 ст.

Сын: Иван Устинов

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.

Сын: Пыриков Георгий Устинов

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.

Сын: Пыриков Иван Устинов

Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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