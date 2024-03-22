Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Бракосочетание
08.11.1854 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1858 ст.
Дочь: Мария Устинова
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
21.10.1859 ст.
Дочь: Неонила Устинова
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Екатерина Устинова
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.
Дочь: Мария Устинова
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.
Дочь: Евдокия Устинова
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
29.04.1870 ст.
Сын: Иван Устинов
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.
Сын: Пыриков Иван Устинов
Отец ребёнка: Пыриков Устин Андреев
Смерть
Неизвестно