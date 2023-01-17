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Мережин Алексей Николаевич

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

15.02.1877

Дата смерти

24.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1877

Отец: Мережин (мерожин) Николай Иванович

Мать: Мережина Tio Андреева)

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
02.03.1906

Жена: Мережина Агриппина Васильевна

Таллин, Ревельский уезд
Супруг(-а): Алексей Николаевич Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Мережина Агриппина Васильевна

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1908

Дочь: Мережина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Мережина Агриппина Васильевна

г. Таллин
Смерть
24.08.1911
г. Таллин
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