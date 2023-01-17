Мережин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1877
Дата смерти24.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1877
Бракосочетание
02.03.1906
Супруг(-а): Алексей Николаевич Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Мережина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
11.04.1908
Дочь: Мережина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Мережина Агриппина Васильевна
г. Таллин
Смерть
24.08.1911
г. Таллин