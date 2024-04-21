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Масленникова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Карманова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
03.07.1930

Дочь: Полянцева (Масленникова) Августа Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Смерть
Неизвестно

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