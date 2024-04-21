Масленникова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Карманова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
03.07.1930
Дочь: Полянцева (Масленникова) Августа Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Смерть
Неизвестно