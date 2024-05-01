Кадиева (Иванова) Екатерина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1981
Рождение ребёнка
22.09.2005
Дочь: Кадиева Виктория Руслановна
Отец ребёнка: Кадиев Руслан Сергеевич
Рождение ребёнка
12.11.2008
Дочь: Кадиева Валерия Руслановна
Отец ребёнка: Кадиев Руслан Сергеевич
Бракосочетание
09.08.2012
Рождение ребёнка
30.07.2013
Отец ребёнка: Кадиев Руслан Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.2015
Отец ребёнка: Кадиев Руслан Сергеевич