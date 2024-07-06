Пронин Сергей Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Харитина
Место жительства
Неизвестно
Поручитель
06.05.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Акилины Стефановны, невесты Павлова Терентия Михайловича
Рождение ребёнка
04.02.1899 ст.
Мать ребёнка: Пронина Харитина
дата крещения - 04.02.1899 место рождения - село Спасское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Спасского крестьянский сын Иоанн Сергеевич Пронин и девица Екатерина Евфимьев... Показать все
Смерть
Неизвестно