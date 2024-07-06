Пронин Сергей Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Сергей Иоакимович

Пронин Сергей Иоакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Харитина

Место жительства
Неизвестно
Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель
06.05.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Акилины Стефановны, невесты Павлова Терентия Михайловича
Рождение ребёнка
04.02.1899 ст.

Сын: Пронин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Пронина Харитина

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.02.1899 место рождения - село Спасское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Спасского крестьянский сын Иоанн Сергеевич Пронин и девица Екатерина Евфимьев... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.