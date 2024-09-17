(Хахина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хахина) Анна Степановна

(Хахина) Анна Степановна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1886

Дата смерти

15.12.1886

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886

Отец: Хахин Степан Степанович

Мать: Хахина Евгения Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 16
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
07.07.1886
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 16
Смерть
15.12.1886
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 30

Мы используем куки для улучшения работы сайта.