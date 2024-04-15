Берновская Анна (Евгения) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берновская Анна (Евгения) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

?.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Перевалова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович

Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.

Сын: Берновский Александр Павлович

Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1919

Дочь: Колотова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берновский Павел Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
?.05.1950
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