Берновская Анна (Евгения) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти?.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Перевалова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.
Сын: Берновский Александр Павлович
Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович
Рождение ребёнка
С 1910 по 1919
Дочь: Колотова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Берновский Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
?.05.1950