Волков Игнатий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1886 ст.
Егатовского выселка крестьянин Игнатий Кузьмин Волков,православный 3-м браком (40 лет). Деревни Тереховой крестьянинская дочь Параскева Егорова Егорова,православная 1-м браком (21 лет).