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Волков Игнатий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1886 ст.

Жена: (Ванюрихина) Пераскева Егорова

Егатовского выселка крестьянин Игнатий Кузьмин Волков,православный 3-м браком (40 лет). Деревни Тереховой крестьянинская дочь Параскева Егорова Егорова,православная 1-м браком (21 лет).

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