Володин Ефграф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Садкова (Володина) Евдокия Ефграфовна
Мать ребёнка: Володина Агриппина Платоновна
Лавочное, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1867
Сын: Володин Прокофий Евграфович
Мать ребёнка: Володина Агриппина Платоновна
Смерть
Неизвестно