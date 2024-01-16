Володина Агриппина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Агриппина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Ефграф Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Садкова (Володина) Евдокия Ефграфовна

Отец ребёнка: Володин Ефграф Васильевич

Лавочное, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1867

Сын: Володин Прокофий Евграфович

Отец ребёнка: Володин Ефграф Васильевич

Смерть
Неизвестно

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