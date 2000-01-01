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Белаковская Шиндля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

11.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зельда Эльевна

Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Эстер Эльевна

Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Белаковский Михель Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рухля Эльевна

Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Смерть
11.03.1883
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