Белаковская Шиндля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти11.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зельда Эльевна
Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Эстер Эльевна
Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Белаковский Михель Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рухля Эльевна
Отец ребёнка: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1883