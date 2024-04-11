Мариньолли Дилан
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1960
Отец: Мариньолли Арон
Мать: Мариньолли Матильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариньолли Диана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1983
Дочь: Дже Хи Алессия
Мать ребёнка: Мариньолли Диана
Рождение ребёнка
03.05.2001
Дочь: Келли Аврелия
Мать ребёнка: Мариньолли Диана