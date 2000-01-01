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Маркова Катерина Захаровна

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Место рождения

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)

Дата рождения

Вычислено 1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.

Отец: Марков Захар Тимофеевич

Мать: Татаринова Ефимья Емельяновна

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Смерть
Неизвестно
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