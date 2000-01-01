Готфрид
Место рожденияНе указано
Дата рождения650
Дата смерти709
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
675
Сын: Хуохинг
Мать ребёнка: Ода фон байерн
Рождение ребёнка
700
Сын: Лантфрид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теудебальд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Регарда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одилон
Мать ребёнка: не указана
Смерть
709