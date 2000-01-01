Готфрид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГотфрид

Готфрид

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

650

Дата смерти

709

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
675

Сын: Хуохинг

Мать ребёнка: Ода фон байерн

Рождение ребёнка
700

Сын: Лантфрид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теудебальд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регарда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одилон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
709
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close