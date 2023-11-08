Шамнев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шамнев Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шамнева Феодосия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно