Шамнев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамнев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шамнев Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шамнева Феодосия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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