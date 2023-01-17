Пименов Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1963
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна
Рождение ребёнка
07.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна
с.Хлебниково, Хлебниковский р-н, рес.Марий Эл
Смерть
2006