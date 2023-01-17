Пименов Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Леонид Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1963

Жена: Русанова Альбина Георгиевна

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна

Рождение ребёнка
07.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна

с.Хлебниково, Хлебниковский р-н, рес.Марий Эл
Смерть
2006
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