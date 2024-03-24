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Шеянов Иван Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шеянов Ермил Павлович

Мать: Шеянова Васса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеянова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеянова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шеянова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
15.01.1893

Жена: Дозорова Евдокия Мироновна

2 брак у Ивана, Евдокия вдова Константина Гавриловича Дозорова
Смерть
Неизвестно

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