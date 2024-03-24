Шеянов Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Шеянов Ермил Павлович
Мать: Шеянова Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеянова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шеянова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
15.01.1893
2 брак у Ивана, Евдокия вдова Константина Гавриловича Дозорова
Смерть
Неизвестно