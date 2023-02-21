Белевцев Федосей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевцев Федосей Степанович

Место рождения

Белевцева

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Белевцев (белевец) Степан

Мать: не указана

Белевцева
Рождение ребёнка
1650

Сын: Белевцев Артемий Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевцев Фадей Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевцев Василий Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевцев Петрушка Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Белевцева
Смерть
Неизвестно
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