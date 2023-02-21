Белевцев Федосей Степанович
Место рожденияБелевцева
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Белевцев (белевец) Степан
Белевцева
Рождение ребёнка
1650
Сын: Белевцев Артемий Федосеевич
Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевцев Фадей Федосеевич
Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевцев Василий Федосеевич
Белевцева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевцев Петрушка Федосеевич
Белевцева
Смерть
Неизвестно